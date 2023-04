Oslo får nytt bygg på over 100 meter

Oslo Spektrum skal få et høyhus på toppen. Bak Oslo Spektrum skimtes Oslo Plaza.

NTB

For første gang siden 1989 får Oslo sentrum et nytt høyhus over 100 meter. Bystyret i Oslo har vedtatt bygging av nye Oslo Spektrum på 109 høydemeter.