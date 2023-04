Frogner-drapet: 41-åring dømt til 13,5 års fengsel – godtar dommen

NTB

Mannen som drepte Fevziye Kaya Sørebø på Frogner i Oslo i 2021, ble onsdag dømt til 13,5 års fengsel i Oslo tingrett. Han godtar dommen.

– Vi kommer ikke til å anke dommen, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til NTB.

Mannen har erkjent at han avfyrte ni skudd mot Fevziye Kaya Sørebø med en halvautomatisk pistol i Tostrups gate på Frogner i Oslo 28. april i 2021. Skuddene traff Sørebø i hodet og halsen, og hun døde nærmest umiddelbart av skadene.

På grunn av tilståelsen var det sentrale spørsmålet for retten hvor streng straff han skulle ilegges.

Aktor Aud Kinsarvik Gravås la ned påstand om at tiltalte måtte dømmes til 17 års fengsel da saken gikk i tingretten i mars. Forsvarer Ole Petter Drevland sa at utgangspunktet for straffen burde ligge i underkant av 14 år, og at han i tillegg måtte få strafferabatt.

Statsadvokat Gravås sier til NTB at hun ikke vil kommentere dommen.

Var i tvist med drapsofferet

Bakgrunnen for drapet er en sivil tvist mellom 41-åringen og Sørebø. Som venn av Sørebø-familien var han flere år tidligere blitt engasjert som prosjektleder for å bygge en stor, arkitekttegnet enebolig i Kristinelundveien i et av Oslos mest eksklusive boligområder, og for å bygge om en leilighet på Frogner.

Etter at ektemannen til Sørebø døde brått og uventet våren 2018, stanset all virksomhet på de to byggeplassene opp. 41-åringen fikk heller ikke direkte kontakt med enken. I retten forklarte han at tiden gikk, og en kveld, uten forvarsel, fikk han alle sine private midler frosset. Han mistet jobben og ble nektet enhver form for sosialhjelp.

Sier han kun ville true

Like før jul 2020 ble han dømt i en sivil rettstvist til å betale nesten 12 millioner kroner. Han opplevde at dommen var gal og dypt urettferdig. Dommen ble forsøkt anket, men i løpet av vinteren følte 41-åringen at han måtte få snakke med Fevziye Kaya Sørebø privat og uten advokater til stede.

På formiddagen 28. april oppsøkte han henne i Tostrups gate på Frogner. I retten sa han at drapet ikke var planlagt, og at han bare ville true henne, men at en kommentar fra Sørebø førte til at han snudde og avfyrte pistolen i affekt.