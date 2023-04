Gressbrann i Sandnes – flere hytter i området

NTB

Gressbrannen i Hommersåk i Sandnes er under kontroll. Politiet har evakuert folk fra en av hyttene i området.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 15.12. Klokken 16.20 opplyser politiet at det er kontroll på brannen.

– Synlige flammer skal være slått ned, skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

Brannvesenet blir i området en stund fremover for å hindre at det blusser opp igjen.

Til VG opplyste politiet at de har evakuert folk i én hytte, men at det er en del hytter i området. Det er ikke meldt om personskade. Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen sier til avisen at de er i dialog med fem gutter som de mistenker at kan ha startet brannen.

– Det er fem gutter som var i området hvor det startet å brenne. Det er ikke avklart ennå, men det kan være snakk om en ildspåsettelse. Om det var forsettlig eller uaktsomhet, vet vi ikke ennå, sier operasjonslederen.