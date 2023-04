Nytt funn kan hjelpe med identifisering av død person i Bergen

NTB

Politiet har gjort funn av en kortholder med identifiserende kort på stedet der det i påsken ble funnet levninger av en person i Bergen.

Funnet ble gjort onsdag i forbindelse med et finsøk i området der levningene ble funnet i påsken, skriver TV 2.

– Jeg kan bekrefte at det ble funnet en kortholder med flere identifiserende kort på funnstedet som kan si noe om identiteten, sier påtaleansvarlig Eli Andrea Skaar i Vest politidistrikt.

Ved å sammenligne DNA fra eventuelle pårørende håper politiet nå i løpet av et par uker å kunne fastslå identiteten til personen som ble funnet i skogen.

Det var langfredag at en turgåer fant levningene i et skogholt ved et boligfelt i bydelen Åsane i Bergen. Politiet har tidligere uttalt at personen har vært død i mange år, og at det ble gjort funn av klesplagg sammen med levningene.

Det er ingen mistanke om at dødsfallet kan knyttes til noe kriminelt.