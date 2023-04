Varmen er kun våreløpig – nå blir det vinter igjen

Det kan plutselig bli skikkelig vintervær igjen, når kalde luftmasser brer seg over landet fra helga. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

NTB

Mange trodde kanskje våren var her, men meteorologene advarer mot å rydde vekk vinterklær, skifte til sommerdekk eller sette ut sommerblomster med det første.

– Hvis du ikke har byttet til sommerdekk ennå, kan du like gjerne vente en uke før du tar en ny vurdering, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NTB.

I store deler av landet, særlig i sør, skinner sola denne uka, og temperaturene ligger opp mot 20 grader. Men ifølge Fagerlid er det kun midlertidig.

– Særlig fra Trøndelag og sørover er det jo veldig fint vær i dag. Det blir også opp mot 20 grader torsdag og fredag. Mange vil kunne nyte veldig fint vær da. Men så skjer det mye over helga, sier Fagerlid.

Skikkelig vinter

Meteorologen påpeker at man fra Nordland og nordover ikke har hatt på langt nær like fint vær som i sør denne uka.

– Der er det relativt mye regn og lavtrykksaktivitet som styrer været. De skal også få nedbør hver dag framover. Forskjellen blir at det milde været vi har nå, fra fredag og lørdag blir mye kaldere. De lave temperaturene vil gjøre at nedbør kommer som snøbyger og en generelt vinterlig værtype igjen.

Den kalde værtypen vil holde seg en god stund, utover i neste uke. Spesielt tøft kan det bli på Svalbard.

– Vi har hatt en mild start på måneden i Spitsbergen, med litt regn og sludd og virkelig vårvær der også. Men nå blir det vinter for fullt, og tøft og kaldt, med 10-15-20 minusgrader framover, sier Fagerlid.

Varsom på veien

Han råder folk fra Trøndelag og sørover til å nyte sola mens de kan.

– Temperaturene går ned i helga. Det er et lavtrykk som kommer fra sør søndag med ganske mild luft, men det trekker ned kalde luftmasser fra nord. Det vil gi betydelig lavere temperatur fra mandag. Når nedbøren kommer, er faren stor for at det er i form av snø igjen i fjellet og i lavlandet også, etter hvert, iallfall i indre strøk.

Han sier kontrastene mellom dag og natt kan bli store. Lengre dager medfører at det tør opp noe mer, men de kalde luftmassene på natta vil gi minusgrader og nattefrost.

– Østafjells er vi såpass langt ut i april at det kan bli mange plussgrader om dagen. Men det blir også nattefrost, og nedbør vil da komme som snø. Mange er kanskje fristet til å sette ut planter og blomster akkurat nå, men vær litt klar over at dette med frosten, råder han.

– Det tidspunktet vi bekymrer oss mest for, er tidlig på morgenen, med tanke på at mange folk skal på jobb med sommerdekk, og at det kan være glatt etter nattefrost.

Ifølge Varsom er det for øvrig moderat til betydelig snøskredfare i store deler av landet for tiden.

– I store deler av landet er det dessuten skogbrannfare nå. Det har vært tørt lenge flere steder, og det er dessuten mye tørt gress. Da kan vegetasjon lett antennes, og store områder kan bli berørt, advarer Fagerlid.

Varselet om skogbrannfare gjelder fram til lørdag mange plasser. Det har for øvrig vært et generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs siden 15. april.