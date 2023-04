LO-slår tilbake mot øl- og Pepsi-fokus: – Det finnes viktigere ting i verden

Her fylles det på med Pepsi Max på Rema 1000 på Ensjø etter at streiken brøt ut. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

LO vedgår at streiken i stor grad rammer «nytelsesprodukter» som øl, chips, sjokolade og brus. Men mener likevel det blir feil å fokusere for mye på det.

– Det blir litt tabloid når man bare snakker om at nå kommer folk til å gå tomme for Pepsi. Det finnes viktigere ting i verden, sier leder Anne Berit Aker Hansen i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) til NTB.

Hennes LO-forbund har så langt kun tatt ut medlemmer i streik som jobber på bryggerier, på snacksfabrikker og i vinbransjen. Derfor forstår hun at mediene skriver om dette.

– Men jeg tenker at de samtidig kunne ha skrevet mer om hvorfor vi har valgt å gå til streik. Og hva som har vært konsekvensene for de ansatte i matindustrien de siste årene: nemlig redusert kjøpekraft, økende priser og renter. Det er grunnen til at vi ikke ble enige i meklingen og gikk til streik, sier Aker Hansen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

LO-leder Peggy Hessen Følsvik skulle gjerne sett at mediene skrev mer om den kraftige kampviljen hun opplever internt i LO. Les mer Lukk

Nye produkter i andreuttaket

– Har dere spesifikt gått inn for å ramme akkurat brus, snacks og øl-leveransene i denne streiken?

– I det første uttaket har vi tatt ut de bransjene som vi mener har minst negativ effekt for tredjepart. Derfor er det stort sett «nytelsesbransjene», hvis jeg kan bruke det uttrykket. Det er jo arbeidsgiver vi vil ramme, sier Aker Hansen.

Totalt streiker nå 22.947 LO-medlemmer, og det skal sies at fleste jobber med andre ting enn chips, øl og snacks. På fredag skrus det ytterligere til når 6.561 flere LO-medlemmer går ut i streik.

Innenfor matvarebransjen blir det nye produkter som rammes i det andre uttaket.

– Vi har gått videre. Det er snakk om blant annet iskrem, ferdigmat, spekemat og pølseproduksjon, sier Aker Hansen.

Følsvik: Kan ikke handle chips med tom lommebok

LO jobber også med et mulig tredje streikeuttak i neste uke. LO-leder Peggy Hessen Følsvik har varslet at de kommer til å tenke strategisk og ramme der det virkelig smerter.

Følsvik har også merket seg at mediene har hengt seg opp i kjente og kjære produkter som kan forsvinne fra butikkhyllene.

– Det er jo sånn det er. Men jeg håper at folk skjønner at den kampen vi nå tar, den tar vi for alle. Og du kan heller ikke gå i butikken og handle chips og sjokolade hvis det er tomt i lommeboken din, sier hun til NTB.

Og presiserer:

– Men det er ikke sånn at vi sitter og plukker bryggerier fordi det snart er 17. mai, slik man kanskje kan tro når man leser om det i mediene, sier Følsvik.

– Hva synes du mediene burde fokusere på i stedet?

– Jeg synes jo de bør fokusere på den kampviljen som jeg virkelig registrerer er ute hos medlemmene våre. Vi får inn rapporter hele tiden om at folk heier på oss, folk er villige til å gå ut i streik. De synes det er viktige og rettferdige krav vi stiller, sier hun.

Øl, chips, sjokolade og vin

Dette er bedriftene hvor NNN så langt har tatt ut sine medlemmer i streik:

Coca Cola, Ringnes, Hansa Borg, Aass Bryggeri, Grans Bryggeri, Telemark Kildevann, Voss Production, Arendals Bryggeri, E.C. Dahls Bryggeri, Mack Ølbryggeri, Mondelez Norge (bl.a. Freia), Sørlandschips, Orkla Confecitonary (bl.a. Kims), Maarud, Foodman, Brynild, Vectura (vin og sprit), Arcus (vin og sprit).