WWF ber nordmenn droppe å klippe plenen for å hjelpe biene

NTB

Én av tre insektarter i verden står i fare for å dø ut. WWF Verdens naturfond ber nordmenn om å gjøre hagen villere for å hjelpe pollinatorer i vår og sommer.

– Av 210 norske biearter er én tredel å finne på rødlista. Det viser at naturkrisen ikke bare er noe som rammer naturen ute i den store verden, men også her hjemme i Norge. Helt «vanlige» arter som mange tar for gitt, er i ferd med å forsvinne for godt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Økt bruk av sprøytemidler, tap av leveområder, klimaendringer og introduksjon av fremmede arter har ført til stadig færre av de livsviktige pollinatorene, både globalt og her hjemme. I dag står hele én av tre insektarter i fare for å dø ut.

WWF ber nå nordmenn om å gjøre hagene villere ved å plante insektvennlige planter eller la naturen i hagen stå urørt.

– Med noen få enkle grep, som for eksempel å plante blomster som gir mye nektar, ta vare på hageavfallet, eller å la være å klippe plenen, kan man bidra til å bevare naturmangfoldet og gi insektene gode og trygge leveområder, sier hun.

I fjor klarte nordmenn å gjøre Norge hele 1,5 millioner kvadratmeter villere. Det tilsvarer rundt 210 fotballbaner.