NHO: Pessimismen rår i næringslivet

NTB

Næringslivet ser pessimistisk på fremtiden, ifølge NHOs medlemsundersøkelse for april.

I alle fylker er det en overvekt av pessimister. I Innlandet venter kun 9 prosent en bedring av markedssituasjonen de neste seks månedene, mens 42 prosent venter forverring. Lavest andel pessimister er det i Møre og Romsdal.

Vurderingen av situasjonen i dag er litt dårligere enn i mars. 26 prosent sier at situasjonen er god, mens 20 prosent sier at den er dårlig. Historisk sett er dette fortsatt et lavt nivå, ifølge NHO.

Fremtidsutsiktene er om lag like mørke som i mars. 2 prosent venter en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene, mens kun 15 prosent tror situasjonen bedrer seg.

Fremtidsutsiktene var imidlertid mørkere før jul og er nå på nivå med september i fjor.

– Det er rimelig å tro at bedringen i hovedsak avspeiler lavere strømpriser, som bedrer lønnsomhet og overlevelsesmuligheter. I tillegg har aktiviteten både ute og hjemme holdt seg noe bedre oppe enn ventet, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 30. mars-12. april, med 2.191 svar.