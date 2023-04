Bergensbanen stengt mellom Flå og Nesbyen

NTB

En feil på sporet har ført til at Bergensbanen er stengt mellom Flå og Nesbyen i morgentimene onsdag.

Pukk som har glidd ut fra sporet, gjør at ingen tog kan passere.

Pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy sier til Bergensavisen at nattoget fra Bergen stoppet på Nesbyen og ventet passasjerene på toget fra Oslo. Meldingen kom inn klokka 2.17, opplyser hun.

Bane Nor tvitret om feilen like etter klokka 6. En time seinere opplyste selskapet at ny beskjed først kommer klokka 9.

I mellomtida fraktes passasjerene med buss.

– Det er buss for tog mellom Flå og Nesbyen, sier Moen til Bergens Tidende.

Rundt 300 passasjerer er berørt, og toget fra Bergen ble halvannen time forsinket.