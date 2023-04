Mann i 70-årene funnet død i Halden – vil bli obdusert

NTB

En mann i 70-årene er funnet død i sitt hjem i Halden sentrum. Politiet etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

Politiet opplyser at de fikk melding om at en mann var funnet død i sitt eget hjem ved 18-tiden tirsdag.

Avdøde er ifølge Halden Arbeiderblad en mann i 70-årene med lokal tilhørighet. Pårørende er varslet.

– Mannen er funnet på stedet med omstendigheter som gjør at vi må etterforske hva som er grunnen til at han er omkommet. Det er et mistenkelig dødsfall, sier innsatsleder Arve Hermansen til avisen.

Operasjonsleder Svein Walle i Øst politidistrikt opplyste sent tirsdag kveld at krimteknikerne ville jobbe på stedet utover natt til onsdag.

– Omstendighetene på stedet gjør at politiet ønsker å undersøke dødsfallet nærmere. Vi etterforsker bredt, sier Walle.

Politiet kan ikke slå fast at det har skjedd en kriminell handling, og har heller ingen mistenkte i saken.

– Avdøde vil antakelig bli obdusert, sier Walle til avisen.