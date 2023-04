NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 19. april.

Ukraina-protest mot Belarus

Ukraina har kalt hjem landets ambassadør til Belarus for konsultasjoner etter at den russiskinnsatte lederen for den Moskva-kontrollerte delen av Donetsk-regionen møtte Belarus' president.

Møtet mellom Denis Pusjilin og Aleksandr Lukasjenko i Minsk fant sted i går. Ukrainsk UD beskriver møtet en «åpenbar uvennlig handling». I møtet diskuterte Pusjilin og Lukasjenko handel mellom Donetsk og Belarus.

Kim beordrer spionsatellitt-oppskyting

Nord-Koreas leder Kim Jong-un beordrer oppskyting av landets første spionsatellitt. Trusler fra USA og Sør-Korea må slås tilbake, sier han.

Han har ikke kunngjort noen dato for når satellitten skal sendes opp, men sier ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA at alt er i rute for denne første oppskytingen. Han beordrer samtidig forberedelse av flere spionsatellitter som skal gå i ulike baner for å styrke landets evne til overvåking.

– Å innhente informasjon i sanntid om fiendtlige styrker er den viktigste oppgaven, sier Kim.

Høyre kan gjøre sitt sterkeste lokalvalg på nesten hundre år

29,5 prosent sier de vil stemme Høyre i høstens lokalvalg 11. september – om snaut fem måneder. Hadde dette blitt resultatene i kommunevalget, hadde det blitt Høyres beste lokalvalg siden i hvert fall 1928.

Når velgerne blir spurt om hva de vil stemme ved stortingsvalget, oppnår Høyre 31,8 prosent. Det viser meningsmålinger Respons Analyse har gjort for VG i april.

Samtidig ligger Ap og Senterpartiet an til å gjøre det sterkere i lokalvalget enn hva de ville gjort i et stortingsvalg. For Aps del sier 23,1 prosent av de spurte at de vil stemme Ap i lokalvalget. Bare 18,6 prosent vil gjøre det om det var stortingsvalg.

Mange afghanere kan bli kastet ut av Norge

Om lag 700 afghanere står i fare for å miste oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge.

Det viser tall Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) hentet inn fra Utlendingsdirektoratet (UDI) før jul i fjor.

– Tilbakekallelsene skyldes mistanke om oppholdstillatelse eller statsborgerskap i et annet land eller at søkeren har et annet nettverk i Afghanistan enn det de har opplyst, sier Elin Berstad Mortensen i Noas til Klassekampen.

LOs kasse er full – kan streike i halvannet år

De elleve LO-forbundene som streiker, har enorme summer i banken og de kan streike i halvannet år før de går tom for penger. Streikekassene utgjør til sammen over 5,4 milliarder kroner. Totalt kan fagforbundene streike i 365 arbeidsdager, altså drøyt halvannet år, før pengesekken er tom, skriver Aftenposten.

Tallene ble først omtalt av FriFagbevegelse skriver at Fellesforbundet alene har 3 milliarder på bok. Dermed kan fagforbundene kan trappe opp streiken betydelig uten at de trenger å bekymre seg for å gå tom for penger til streikebidrag.

Biden betalte over 1,4 millioner kroner i skatt

USAs president Joe Biden og førstedame Jill Biden hadde en samlet inntekt på rundt 6 millioner kroner i fjor og betalte 23,8 prosent av inntekten i skatt, eller over 1,4 millioner kroner. Det fremgår av selvangivelsene som Biden har offentliggjort.

Paret donerte rundt 3,5 prosent av inntekten til 20 veldedighetsformål, står det videre.