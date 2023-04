Dobbeltdrapet på Otta: – Tiltalte ønsker å forklare seg i retten

NTB

I august i fjor ble ekteparet Herma og Odd Gjetsund, som var i 80-årene, drept med kniv i Otta. Torsdag starter rettssaken etter drapene.

– Han gruer seg veldig til selve saken, men han er innstilt på å forsøke å forklare seg, sier tiltaltes forsvarer Anders Bjørnsen til Gudbrandsdølen Dagningen.

Både Herma og Odd Gjetsund ble påført en rekke knivstikk da de ble angrepet av den nå 46 år gamle mannen i sin egen leilighet i Otta rundt klokken 18.10 den 1. august i fjor.

Torsdag starter rettssaken etter drapene i Vestre Innlandet tingrett. I tillegg til drap er mannen også tiltalt for likskjending.

Det var mannen selv som kort tid etter at drapene ble begått ringte politiet og fortalte hva som hadde skjedd. Også et vitne ringte og fortalte om knivstikkingen. Mannen ble pågrepet kort tid etter like ved åstedet.

Vil be om tvungent psykisk helsevern

VG har tidligere skrevet at mannen ikke tidligere er straffedømt, men at han har en lang historie med psykisk sykdom. Ifølge avisen har han de siste 25 årene vært inn og ut av psykiatrien.

– Ofrene var helt tilfeldige, de var ikke på noen måte valgt ut av ham. I avhør er de faktiske forhold erkjent, men han tar et forbehold rundt egen psykisk helse som gjør det mindre aktuelt å erkjenne subjektiv skyld, sa advokat Anders Bjørnsen til Dagbladet tidligere denne måneden.

Det er gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen, og påtalemyndigheten er enig med forsvareren i at drapene skyldes psykisk sykdom. Aktor Torbjørn Klundseter vil derfor under rettssaken i tingretten be om at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern.

– Påtalemyndigheten mener at tiltalte var utilregnelig på handlingstidspunktet på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand. Han kan derfor ikke dømmes til straff i fengsel, heter det i en pressemelding fra Statsadvokatene i Hedmark og Oppland som ble sendt ut før påsken.

Retten tilrettelegger

Bjørnsen sier til Gudbrandsdølen Dagningen at tingretten har tilrettelagt slik at mannen kan forlate rettssalen og være i et eget rom om han ønsker det. Han har snakket med sin klient flere ganger for å forberede ham på rettssaken.

– Vi har forsøkt å forberede oss best mulig på hva saken innebærer for hans del, sier han.

– Fikk forsvarlig helsehjelp

Mannen er nå innlagt på psykiatrisk sykehus.

Fordi mannen hadde en lengre historikk i helsevesenet, opprettet Statsforvalteren i Innlandet tilsynssak etter drapene. I februar konkluderte Statsforvalteren med at mannen fikk forsvarlig helsehjelp i tiden før drapene, og at verken Sel kommune, der Otta ligger, eller Sykehuset Innlandet har brutt helselovgivningen.

– Til tross for at man i ettertid kan se at det var tegn som pekte i retning av at pasienten var i ferd med å bli dårligere av sin psykiske lidelse, kan man ikke forvente at helsepersonellet i tiden før hendelsen burde forstått hvor alvorlig forverringen ville bli, eller at dette kunne føre til en alvorlig voldshendelse, opplyste statsforvalteren.