Marhaug har bestemt seg: Ukraina bør få våpenhjelp

Sofie Marhaug (Rødt) har bestemt seg: Ukraina bør få våpenhjelp. Rødt vil avklare sitt syn på spørsmålet under landsmøtet kommende helg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Rødts Sofie Marhaug har tvilt seg fram til at partiet bør si ja til våpenhjelp til Ukraina. Et vilkår er at regjeringen konsulterer og informerer Stortinget.