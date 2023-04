LO og NHO ville ikke debattere i Debatten på NRK

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid stilte tirsdag i Debatten på NRK. Men debattere ville de ikke.

– Vi har bare måtte gå med på at dere to ikke ønsker å debattere her i kveld. Det respekterer vi for så vidt, sa programleder Fredrik Solvang da han innledet tirsdagens utgave av Debatten på NRK.

Sendingen skulle handle om den pågående streiken. Nærmere 25.000 LO- og YS-medlemmer er i streik etter at det ble brudd søndag.

– Vi har vært gjennom en mekling med ganske tøffe tak for å forsøke å bli enige om lønnsoppgjøret i år. Det har vi ikke klart, sa Følsvik da hun fikk spørsmål om hvorfor hun ikke ønsker å debattere i sendingen.

– Nå forholder vi oss stort sett til riksmekleren. Hvis vi skal snakke sammen, så vil vi gjerne at den dialogen går via mekleren, slik at vi er helt sikre på at det ikke blir noen misforståelser oss imellom, sa hun.

Kan ikke love lønnstillegg til alle

Så mange som mulig bør økt kjøpekraft, ifølge LO. Følsvik påpekte at mange av LOs medlemmer har hatt reallønnsnedgang, og derfor var det viktig å få et tilbud som sikret at det ikke skjer i år.

Det er ventet at prisene i Norge vil stige med 4,9 prosent i år. Derfor har LO krevd mer enn dette i lønnsvekst for å sikre at folk ikke får mindre å rutte med.

– Det er komplisert fordi de omhandler ulike avtaler med stor variasjon og ulike lønnsnivå. Det er ikke ett tall som gjelder for alle, sa hun i Debatten.

Følsvik sa videre at hun ikke kan love at alle får økt kjøpekraft, men at målet er å snu utviklingen med lønnsnedgang. Hun vil derfor sikre et generelt tillegg, eller er kronetillegg, som går til alle.

– Jeg må være ærlig på at jeg ikke kan love at alle får et lønnstillegg, sa hun.

Forskjell i lokale forhandlinger

Lekkasjer fra Riksmeklerens skisse indikerer en lønnsvekst på 5,2 prosent. Selv om det er mer enn ventet prisvekst påpeker LO at store grupper, som hotell- og restaurantarbeidere og renholdere, har liten eller ingen mulighet til lokale lønnsforhandlinger.

LO har ikke villet verken bekrefte eller avkrefte dette tallet, og påpeker at det ulovlig å lekke fra forhandlingene med riksmekleren.

Uten lokale forhandlinger ville oppgjøret dermed i verste fall ende på 3,3 prosent for disse gruppene.

Hun sa derimot at de har gått til streik fordi tilbudet som ble lagt på bordet søndag, i form av en skisse fra riksmekleren, ikke var godt nok.

NHO overrasket over LO

NHO-sjef Ole Erik Almlid sa på sin side at riksmeklerens forlag var av en slik karakter at begge parter hadde gitt mye og fått mye.

– Og vi ble overrasket da LO valgte å si nei. LO valgte å ta Norge ut i streik og det beklager vi, sa Almlid.

Han påpekte videre at de sentrale tillegget NHO var villige til å gå med på, var det høyeste tillegget noen gang foreslått.

– Jeg forstår godt behovet for at mange vil ha god lønnsutvikling denne gangen. Vi strakk oss lenger enn vi hadde tenkt, derfor var vi overrasket, sa han.

Almlid understrekte at det var en alvorlig situasjon, og at det nå jobbes for å få motparten tilbake til forhandlingsbordet.

Trappes opp ytterligere

Fredag kommer andreuttaket, som er på ytterligere 16.561 LO-medlemmer og 460 YS-medlemmer. Det er varslet et tredje uttak i løpet av kort tid.

Den pågående streiken er den første LO-streiken på 23 år, og første streik i et mellomoppgjør siden krigen. Følsvik peker på at mange har opplevd to år med reallønnsnedgang, og at mandatet inn i forhandlingene var økt kjøpekraft, noe LO sier de ikke ble tilbudt av NHO.