Antatt gjerningsperson tatt etter mulig knivstikking i Oslo

En mann i 50-årene er lettere skadd etter et basketak med kniv på trikken på Grefsen i Oslo. Den antatte gjerningspersonen ble stanset av andre om bord.

Innsatsleder Kristoffer Bang bekrefter overfor NTB at hendelsen skjedde inne på trikken. Det oppsto et basketak mellom de to involverte, der gjerningspersonen trakk kniv og mulig rispet fornærmede i ansiktet.

Andre personer om bord på trikken hadde tatt kontroll på den antatte gjerningspersonen da politiet kom til stedet. Disse får ros av politiet.

– Vi ønsker å berømme flere personer som tok kontroll på gjerningspersonen før politiet ankom. Vi skal ikke se bort ifra at de kan ha forhindret ytterligere skade, skriver politiet på Twitter.

Fornærmede er sendt til legevakt. Han er ved bevissthet og oppegående. Ifølge NRK er det en mann i 50-årene.

– Han har et mindre sår. Om det stammer fra kniven er usikkert, sier Bang.

Politiet har også kontroll på en gjenstand som de setter i sammenheng med hendelsen. Politiet undersøker om gjerningspersonen og fornærmede har kjennskap til hverandre fra før.

– Politiet jobber med å få oversikt over åsted, og kontroll på vitner, skriver operasjonsleder Alexander Østerhaug i en pressemelding.