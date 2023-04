Full kirke da ekteparet som omkom i snøskredet på Reinøya ble gravlagt

NTB

Rolf Harald Albertsen (67) og Lisbeth Annie Albertsen (67) som omkom i snøskredet på Reinøya 31. mars ble gravlagt tirsdag.

Begravelsen fant sted i Tromsdalen kirke, som også er kjent som Ishavskatedralen, skriver iTromsø. Ifølge avisen var kirken full.

De to omkom da gården deres i Grøtnesdalen på Reinøya i Troms ble tatt av et snøskred og feid på sjøen på ettermiddagen 31. mars.

De skal gravlegges på kirkegårdsøya Risøya, som ligger like utenfor Reinøya. To utenlandske turister omkom i to andre snøskred i Troms samme dag.