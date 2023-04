Oslo-byrådet går inn for å fjerne 1.620 båtplasser ved Skøyen

NTB

Byrådet i Oslo vil ha park, flere boliger og flere arbeidsplasser på Skøyen ned mot sjøen på vestsiden av Bygdøy. Det gjør at 1.620 båtplasser kan forsvinne.

– Byrådet foreslår at arealene innerst i Bestumkilen får en bymessig utvikling kombinert med en større park, havnepromenade og rekreasjonstilbud. Det er krav om at dagens båtopplag og båtplasser skal være sikret flyttet før utbygging på Sjølyst tillates, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) i Oslo i en pressemelding.

Byrådet la tirsdag fram sitt forslag til områderegulering på Skøyen. Byrådet mener at Skøyen kan få omtrent 5.000 nye boliger og 3.400 arbeidsplasser når området er ferdig utbygget.

For å få åpnet Bestumkilen på vestsiden av Bygdøy for publikum, kan båtplassene som ligger der i dag, måtte vike. I dag er det 1.500 opplagsplasser på land på Sjølyst og 120 på sjøen. Byrådet foreslår at disse kan erstattes med 1.500 boblehavnplasser, som innebærer at det blir pumpet luft ned i vannet slik at det ikke fryser til is på vinteren.

Marcussen sier til Aftenposten at disse kan ligge i Bestum- og Frognerkilen, men at dette foreløpig ikke er avgjort.

Generalsekretær Stig Hvide Smith i Kongelig norsk båtforbund har tidligere truet med søksmål hvis båteierne ikke får en fullgod erstatning. Han er ikke beroliget av det nye forslaget.

– En elendig løsning. Mange båter blir ødelagt av å ligge i boblehavn. I tillegg må vi ha plass til vedlikehold av båtene på land, sier han.