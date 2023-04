Bellona sier de er erklært uønsket i Russland: – Uakseptabelt

Bellona-leder Frederic Hauge, her under klimatoppmøtet COP Glasgow. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Den russiske riksadvokaten har erklært miljøstiftelsen Bellona uønsket i Russland, melder miljøstiftelsen selv. De kaller det uakseptabelt.

Ifølge en pressemelding fra Bellona anklager russerne miljøstiftelsen for «å ha foretatt handlinger som undergraver den russiske økonomien, for å destabilisere den sosiopolitiske situasjonen i landet og for å utgjøre en trussel mot grunnlaget for det konstitusjonelle systemet og sikkerheten til den russiske føderasjonen, og for å gjøre forsøk på å påvirke russisk lovgivning for å endre den.»

– Riksadvokaten i Russland sin beslutning om å erklære Bellona for uønsket i Russland er totalt uakseptabel. Vi konstaterer at russiske myndigheter mener at det å jobbe for å sikre menneskers rett til et levelig miljø underminerer russisk økonomi, sier Bellona-stifter Frederic Hauge, som selv har blitt nektet visum til Russland siden 2016.

Stengte etter invasjonen

Fram til Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 hadde Bellona kontorer i Murmansk og St. Petersburg, i tillegg til en egen Russlandsavdeling i Oslo, på tross av at Bellonas organisasjoner i ble erklært som utenlandske agenter i henholdsvis 2015 og 2017.

Russlands angrep på Ukraina medførte at Bellona stanset alt arbeid med russiske myndigheter, la ned sine kontorer i Russland og flyttet personell og ekspertise til et nytt kontor i Vilnius som åpnet i 2023.

Huitfeldt bekymret

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er skuffet over den russiske avgjørelsen.

– Jeg beklager sterkt at russiske myndigheter har definert Bellona som en uønsket organisasjon. Bellona har i flere tiår spilt en viktig rolle som sivilsamfunnsaktør i Russland, sier hun i en uttalelse til NTB.

– Norge ser med dyp bekymring på russiske myndigheters systematiske undertrykkelse av det sivile samfunn gjennom lover om utenlandske agenter og uønskede organisasjoner. Situasjonen for menneskerettighetene i Russland er nå svært urovekkende, sier Huitfeldt.