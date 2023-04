LO har ingen planer om nye samtaler med NHO

NTB

NHO må komme med et bedre tilbud før det blir nye samtaler, slår LO-leder Peggy Hessen Følsvik fast. – Vi kan streike lenge, sier hun.

– Vi er klare til å snakke med NHO når de har bestemt seg for å komme med et bedre tilbud til oss, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Tirsdag ettermiddag var hun på plass i solsteiken på en streikemarkering på Youngstorget i Oslo. Hundrevis av kampklare LO-medlemmer var publikum.

– Vi kan streike lenger enn det NHO kan leve med, slo LO-lederen fast fra talerstolen.

– NHO må ta kontakt

Følsvik sier tydelig at det er NHO som må ta kontakt dersom det skal bli bevegelse i arbeidskonflikten.

– Så dere har ikke tenkt å ta initiativ til noen videre samtaler med NHO?

– Det ligger ikke i planene våre. Det vi gjør videre nå, er at vi jobber med et eventuelt tredje streikeuttak, sier hun.

Sist Følsvik snakket med NHO-sjef Ole Erik Almlid var på et møte hos riksmekleren mandag kveld.

Tidligere den dagen gikk 22.947 LO-medlemmer ut i streik. Fredag kommer andreuttaket, som er på ytterligere 16.561 LO-medlemmer. Det tredje uttaket kan bli enda mer smertefullt, advarer Følsvik.

– Vi kommer til å ta et taktisk uttak som smerter hos arbeidsgiverne, sier hun.

Også alvor

LO-lederen er tilsynelatende i godt humør.

– Solen skinner, folk er entusiastiske og kampklare, sier hun.

Det er også masse penger i streikekassen, ifølge LO.

– Det skal ikke stå på pengene, sier Følsvik.

Fredag kan totalt rundt 40.000 medlemmer være ute i streik i det som er den første LO-streiken på 23 år, og første streik i et mellomoppgjør siden krigen.

– Det er klart at det er et ansvar som jeg kjenner på, og som jeg tar på det høyeste alvor. Samtidig er det sånn at det er spesielle tider vi lever i, og jeg tror at denne gangen var folk klare for å gå til det alvorlige steget å gå ut i konflikt.

Følsvik peker på at mange har opplevd to år med reallønnsnedgang, og at mandatet inn i forhandlingene var økt kjøpekraft, noe LO sier de ikke ble tilbudt av NHO.

Kraftfulle taler

Mange hadde møtt opp på Youngstorget for å se lederne i LO, Fellesforbundet og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) holde appeller.

– Alle dere som er her, vet at LO under meklingen krevde økt kjøpekraft for medlemmene våre. I tillegg krevde vi et lavlønnstillegg som skulle utgjøre forskjellene mellom lavtlønte og høytlønte, samt mellom kvinner og menn, sa Følsvik.

Også Jørn Eggum i Fellesforbundet og Arne Larsen fra NNN holdt kraftfulle appeller.

– Vanlige arbeidsfolk har fått nok av å se prisøkning etter prisøkning, sa Eggum.

– Vi fortsetter streiken til våre rettferdige krav er innfridd, la Larsen til.