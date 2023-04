Sylvia Brustad ny styreleder i Norsk Tipping

Sylvia Brustad tar over stafettpinnen som styreleder i Norsk Tipping etter Linda Bernander Silseth. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Sylvia Brustad er valgt til ny styreleder i Norsk Tipping. – Det er få i Norge som har den politiske tyngden og lederkompetansen, sier kulturministeren.

– Vi er trygge på at Brustad vil bidra til at selskapet kan fortsette å beskytte sårbare spillere og samtidig sikre at mest mulig av overskuddet fra pengespill i Norge kan komme hele samfunnet til gode, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Brustad tar over stafettpinnen etter Linda Bernander Silseth, som har sittet som styreleder i åtte år.

Brustad er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og har vært statsråd i fire departementer. Hun har tidligere vært statsforvalter i Hedmark, direktør i Aker Kværner Holding og direktør i Spekter Helse. I dag er hun eier, partner og styreleder i Arnstad-Lystad-Brustad AS og Brustad Utvikling AS.