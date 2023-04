Dom for George Floyd-drapet blir stående

NTB

En ankedomstol i Minneapolis har opprettholdt dommen mot den tidligere politimannen Derek Chauvin, som er dømt til 22,5 års fengsel for drapet på George Floyd.

Floyds forsvarer brukte en rekke argumenter for å overbevise retten om at dommen måtte settes til side, blant annet den massive offentlige oppmerksomheten saken har fått.

Han mente også at det ble gjort flere prosessuelle feil som innebar at Chauvin ikke fikk en rettferdig rettergang.

Men de tre dommerne var enige med påtalemyndigheten om at rettssaken gikk riktig for seg og at dommen er rettferdig.

– Politibetjenter har utvilsomt en utfordrende, vanskelig og noen ganger farlig jobb. Men ingen står over loven, skriver dommeren Peter Reyes i forbindelse med at ankesaken ble avgjort mandag.

George Floyd døde 25. mai 2020 etter at Chauvin presset kneet sitt mot den svarte mannens hals i over 9 minutter under en pågripelse. Han sa flere ganger at han ikke kunne puste, men uten at politimannen løftet kneet og uten at de andre politibetjentene grep inn. Hendelsen ble filmet og spredt i sosiale medier, hvorpå det brøt ut store demonstrasjoner både i USA og andre deler av verden.