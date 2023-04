NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 18. april.

Mann siktet for drap eller medvirkning til drap i Trondheim

En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til dette, etter at en person ble funnet død i en leilighet på Sverresborg på Byåsen i Trondheim i går kveld.

– Vi etterforsker saken som et mulig drap, sier innsatsleder Solveig Eide til pressen på stedet like etter midnatt i natt.

Avdøde er ennå ikke identifisert og de pårørende derfor er ikke varslet, opplyser politiet.

Blinken ber Sudans rivaler inngå våpenhvile

USAs utenriksminister Antony Blinken har i separate telefonsamtaler med Sudans krigførende rivaler om å inngå våpenhvile. Det kunngjorde Blinkens talsmann Vedant Patel i natt.

Blinken sa til hærens leder Abdel Fattah al-Burhan og militsgruppen RSFs leder Mohamed Hamdan Dagalo at han er dypt bekymret over at sivile er drept og såret som følge av rivaliseringen mellom de to partene.

NHO-sjefen: – Høye lederlønninger og millionbonuser hadde en pris

NHO-direktør Ole Erik Almlid vedgår at høye lederlønninger og millionbonuser forsuret meklingen mellom NHO og LO.

Almlid erkjenner overfor Adresseavisen at NHO ikke hadde den beste inngangen til meklingen.

– Det skal være en lærepenge for oss og bedriftene våre at det har en kostnad å øke lederlønninger og bonusutbetalinger. Det er et faktum at høye lederlønninger og bonuser gjorde forhandlingene vanskeligere denne gangen.

Sjeføkonom: Høy lønnsøkning vil gi høyere rente

En lønnsøkning på 5 prosent betyr at det blir vanskeligere for Norges Bank å få ned inflasjonen til 2 prosent. Det betyr trolig høyere rente.

Det sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til VG.

– Desto mer lønningene stiger, desto mer jobb får sentralbanken for å banke inflasjonen tilbake, sier Andreassen.

Tunisias fremste opposisjonsleder pågrepet

Tunisisk politi har pågrepet det islamistiske opposisjonspartiet Ennahdas leder Rachid Ghannouchi og gjennomførte i natt aksjon mot partiets hovedkontor.

Partiets nestleder Mondher Lounissi sier at Ghannouchi ble hentet i boligen sin og tatt med til avhør uten lov til å ha advokater til stede.

Ghannouchi er blant Saieds største kritikere og er den siste i en rekke av over 20 politiske motstandere og kritikere av Saied som er blitt pågrepet siden februar.

USA mener Brasil gjentar Ukraina-propaganda

USA retter kraftig kritikk mot Brasil etter at landets president Luiz Inacio Lula da Silva på en reise i Kina i helgen sa at USA oppfordrer til krig i Ukraina.

– I dette tilfellet hermer Brasil etter russisk og kinesisk propaganda, uten å se på fakta i det hele tatt, sa talsmann John Kirby i USAs nasjonale sikkerhetsråd i natt norsk tid.

Uttalelsen førte til motsvar fra Brasils utenriksminister Mauro Vieira:

– Jeg vet ikke hvordan eller hvorfor han kom fram til en slik konklusjon, men jeg er ikke enig i det hele tatt, sa Vieira.