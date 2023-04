Kiwi åpner for begrensninger i øl- og brussalget som følge av streiken

Det var mandag formiddag godt med øl og mineralvann på Kiwi i Mjøndalen. Nå åpner imidlertid Kiwi for at butikkene selv kan velge å begrense antallet bokser med øl og flasker brus som kundene kan kjøpe. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Nå åpner Kiwi for at butikkene selv kan velge å begrense antallet bokser med øl og flasker brus som kundene kan kjøpe.

– Butikkene kan sette en maksbegrensning på tre flerpakninger per kunde. Det er opp til butikksjefene selv om de ønsker å gjøre dette, men de kan gjøre det ved behov, Kristine Aakvaag Arvin til NTB.

Hun sier videre at det varierer veldig fra butikk til butikk om de ønsker å innføre slike begrensninger.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først, etter at Kiwi på Nordkisa innførte begrensningene.

– Det varierer fra butikk til butikk, men det vi har sagt er at de kan gjøre det der det er hensiktsmessig. Årsaken er at vi ønsker at så mange kunder som mulig skal få det de trenger.

Begrensningsstandarden er satt til tre multipakninger, det vil si firepakninger eller sekspakninger med øl eller mineralvann.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, opplyste tidligere mandag kveld til NTB at de foreløpig ikke har innført begrensninger i salget som følge av streiken.