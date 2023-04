Streiken rammer Vinmonopolet – kan bli utsolgt for Jägermeister og Aperol

NTB

Selskapet Vectura leverer 53 prosent av varene til Vinmonopolet. Nå er de tatt ut i storstreiken i frontfaget, og flere populære polvarer kan bli utsolgt.

At Vectura er tatt ut i streik, innebærer at Vinmonopolet ikke kommer til å få levert nye varer fra selskapet så lenge streiken varer.

– Det er absolutt en risiko for at enkelte produkter kan bli utsolgt. Det avhenger selvfølgelig av hvor lenge konflikten varer, sier administrerende direktør i selskapet, Roar Ødelien, til Dagbladets Børsen.

Ifølge Ødelien står Vectura for sju av de ti største varene på Vinmonopolet. Dette inkluderer blant annet merkevarer som Falling feather, Wongraven, Aperol og Jägermeister.

Kommunikasjonssjef i Vinmonopolet, Kristin Welle-Strand, skriver i en epost til avisen at de to andre hovedleverandørene til Vinmonopolet, Cuveco og Scanlog, ikke er berørt av streik, og at de derfor ikke kommer til å gå tomme for varer.

– Men enkeltprodukter vil bli utsolgt som følge av at Vectura ikke får levert varer. Selv om det enkelte merket du er ute etter blir utsolgt, så vil vi ha gode alternativer å finne innen alle varegrupper.