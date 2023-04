Politiet om nytt kokainbeslag: Både likheter og ulikheter med forrige beslag

NTB

Politiet vet fremdeles ikke den nøyaktige størrelsen på de to store kokainbeslagene i Oslo. Funn viser at det nye beslaget ikke er identisk med det forrige.

– Det er likhetstrekk mellom beslagene, men vi har også gjort konkrete funn som viser at det også er noen ulikheter, sier Arvid Utby til NTB. Han er sjef for Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Søndag kom nyheten om at det er gjort nok et gigantbeslag av kokain i banankasser hos Bama i Oslo. I slutten av mars ble det funnet over 800 kilo, som da var det største noensinne i Norge, mens det nye beslaget skal være større og er anslått til å være på mellom 800 og 900 kilo.

Vet ikke nøyaktig størrelse

Utby vil ikke si hva konkret som skiller det nye beslaget fra det tidligere beslaget.

– Vi jobber nå blant annet med å se på transportruten for å se om det også er likhetstrekk der, sier han.

Politiet antar at det nye beslaget har kommet fra Ecuador og vært innom en transitthavn i Europa på vei til Norge. Da det forrige beslaget ble kjent, sa Tollvesenet til VG at partiet med bananer der kokainen var gjemt, kom fra Ecuador, og at det antakelig ble splittet opp i Rotterdam.

Foreløpig vet ikke politiet nøyaktig hvor mange kilo verken det forrige eller det nye kokainbeslaget er på.

– Det vil bli oversendt for eksakt oppmåling, og det vil ta noe tid å få svar på det, men vi antar at det er i den størrelsesordenen vi har skissert, sier Utby.

Han har heller ikke fått svar på den tekniske analysen av stoffet.

Fant airtag i forrige beslag

I det forrige beslaget ble det funnet en airtag, som er en sporingsbrikke fra Apple. Utby vil ikke svare på om de har funnet en tilsvarende brikke i det nye beslaget.

Ingen er så langt siktet eller mistenkt i saken.

– De som er avhørt, er vitner som er knyttet til håndteringen av kassene fra de kom til Norge, sier Utby.

Hans kollega i politiet, Grete Lien Metlid, sa søndag at de har en sterk hypotese om at kokainen var ment for en annen europeisk havn, og at narkotikaen kan være ment for et annet marked enn det norske.