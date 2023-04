Død person funnet i Kristiansand

NTB

En død person er funnet ved Rossevannet i Kristiansand. Politiet sier det trolig dreier seg om en mann som har vært savnet siden høsten 2021.

Det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding mandag.

Politiet gjorde funnet etter melding fra en turgåer om gjenstander i et skogsområde, som kunne knyttes til mannen som ble meldt savnet den 20. oktober 2021.

– Politiet iverksatte på bakgrunn av dette søk i området og gjorde mandag ettermiddag funn av en død person i nærheten av gjenstandene som var funnet, sier politiadvokat Sondre Kristian Halvorsen i Agder politidistrikt.

Avdøde er ikke identifisert, men det er grunn til å tro at det er den savnede mannen fra Søgne som er funnet.

– Gjenstander på funnstedet gir grunn til å tro at det er den savnede, sier Halvorsen.

Mannens pårørende er varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon, både for å bekrefte identitet, men også om mulig fastslå dødsårsak.

Politiet sier de har etterforsket saken siden oktober 2021 og slår fast at det per nå ikke er noe i etterforskningsmaterialet som tyder på at mannen er utsatt for en straffbar handling.

– Opplysningene knyttet til funnet så langt gir grunn til å tro at vi står overfor en ulykke med et tragisk utfall, sier Halvorsen.