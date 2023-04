Oddvar Stenstrøm om konas diagnose: – Smertefullt

Da kona Inger (62) ble syk, måtte Oddvar Stenstrøm (77) ta mye mer ansvar.

Oddvar Stenstrøm og kona Inger har vært gift i 32 år. De møttes da Inger begynte å jobbe på bildedesken i Aftenposten, og to år senere var de gift.

I et intervju med Dagbladet åpner ekteparet opp om Ingers sykdom. Det var tilbake i 2006 det begynte. Inger var 46 år. Hun var en aktiv dame, men en kald vinterdag falt hun om på løpetur.

Hun var halvveis bevisst, men desorientert nok til å tro det var sommer.

MS-attakk

Fire uker senere skjer det samme igjen. Inger blir funnet i snøen av to sykepleiere. Det ble antydet epilepsi, men det kunne også være et symptom på noe verre.

Noen måneder senere fikk Inger et anfall under en tur på den franske rivieraen. Da de endelige medisinske prøvene var gjort, ble hun diagnostisert med MS-attakk.

Ifølge Norsk MS-veileder defineres MS-attakk som nye eller økte MS-symptomer og/eller funksjonssvikt som kan knyttes til betennelse i hjernen, synsnervene eller i ryggmargen, som har vart i minst 24 timer.

– Smertefullt

Oddvar Stenstrøm kan av mange oppfattes som streng, men ifølge kona er ikke det alltid tilfellet.

– Oddvar er ikke så hard, han kan være pusete og myk, forteller Inger.

Etter tre år med cellegift og immunterapi, var sykdommen under kontroll, men Inger kan aldri løpe eller gå lange turer igjen.

– Da Inger fikk MS-diagnosen, gråt jeg. Det var smertefullt, at hun skulle få en så alvorlig diagnose, var forferdelig for oss begge. Det forandret mye. Jeg fortsatte å jobbe med «Holmgang» i TV 2, men måtte ta mye mer ansvar for det praktiske. Støvsuging og mye av husarbeidet er min jobb, forteller Oddvar Stenstrøm.

Det er snart 20 år siden Inger ble syk, men ekteparet har klart å bevare ekteskapet.

Oddvar Stenstrøm er en norsk journalist og programleder. Han er kanskje mest kjent som programleder for debattprogrammet «Holmgang», men han har også vært utenrikskorrespondent for flere av Norges største mediehus og jobbet som nyhetsanker i TV 2.