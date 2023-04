Meteorologen: Her blir det knallvær

Det er meldt knallvær flere steder i landet denne uken, men meteorologen kommer ikke bare med godt nytt.

Mandag morgen sto flere opp til blå himmel og sol i Sør-Norge. Vakthavende meteorolog ved Storm, Lillian Bergheim, kan fortelle at det er et ganske solid høytrykk som ligger over Sør-Norge i dag, og det blir liggende fram til fredag.

– Dette betyr oppholdsvær, veldig mye sol og lite vind. I Sør-Norge blir det kjempevær fram til fredag, sier Bergheim til ABC Nyheter.

16-18 varmegrader

Selv om varmen begynner å melde seg på på dagtid, må man forvente kjøligere netter.

I indre strøk i Trøndelag og nord på Østlandet vil det fortsatt være nattefrost. I resten av Sør-Norge vil dagene starte kjølig med temperaturer nede i fire-fem grader på morgenen, før det tar seg opp utover dagen.

– Onsdag og torsdag kan flere steder på Vestlandet og de sørligere delene av Østlandet oppleve mellom 16-18 varmegrader, meddeler Bergheim.

Men med de gode nyhetene kommer også en liten nedtur.

– Det ser dessverre ut som de høye temperaturene blir midlertidig. Allerede til helgen kan det hende det snur, med kjøligere temperaturer og nedbør, sier Bergheim.

Nord-Norge utenfor høytrykket

Nord-Norge er ikke værvinneren denne uken, hvert fall ikke med sol og varme som kriterier.

– Nord-Norge er utenfor høytrykket. De blir påvirket av et lavtrykk, så her blir det ganske mye skyer hele uken, i hvert fall frem til helgen. Det blir ikke store mengder nedbør, men det blir litt hver dag. Stort sett varierer temperaturene mellom fem til åtte grader.

Flere farevarsler

Yr har utstedt flere farevarsler den kommende uken. For deler av Trøndelag er det for øyeblikket utstedt et farevarsel for skogbrann, og det er også ventet slike varsler på deler av Vestlandet og i Nordland og Møre og Romsdal.

Yr anbefaler at man er forsiktig med åpen ild og følger lokale myndigheters restriksjoner.

I tillegg er det fortsatt betydelig snøskredfare i Jotunheimen og Indre Sogn.