Varmere hav kan sette en stopper for torskegytingen i sør

NTB

Torsken vil trolig forsvinne fra flere havområder ved Storbritannia i løpet av de neste tiårene dersom klimaendringene fortsetter som i dag, ifølge en studie.

Det gjelder torsk både i Det keltiske hav, Bristol-kanalen og Den engelske kanal, ifølge en internasjonal studie som Havforskningsinstituttet (HI) har deltatt i.

I studien fant man at selve gytesyklusen i morsfisken stopper opp når det blir for varmt.

– Om det er for varmt, mer enn cirka 10 grader på gyteplassen, får torsken store problemer med å formere seg. I områder der temperaturen blir for høy, vil dermed torskebestandene kunne bli sterkt påvirket, forteller HI-forsker Olav Sigurd Kjesbu.

Nordsjøen er noe kjøligere, og temperaturøkningen er dermed ikke en like stor trussel for torskegytingen her. Klimaendringer og varmere hav får likevel konsekvenser for torsken – særlig i ung alder.

Torsk på larvestadiet er svært sårbar, selv i en «normal» situasjon. For larvene er det avgjørende å få nok og riktig mat til rett tid. Det kan bli vanskeligere i et varmere hav.

Skal bestanden holde seg stabil, må to egg fra hver torsk klare seg til voksen alder.

– Det betyr at selv små endringer i antall torskelarver som overlever, kan få stor innvirkning på torskebestanden i et område, sier Kjesbu.