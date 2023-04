Støre om streiken: Alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han forstår at streiken er krevende. Foto: Hanna Johre / NTB

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kaller situasjonen i forbindelse med storstreiken for alvorlig.

Mandag gikk 25.000 LO- og YS-ansatte ut i streik etter at det søndag ble brudd i meklingen med NHO søndag. Til NRK sier statsminister Støre at det er beklagelig at det nå blir streik

– Slik er spillereglene i arbeidslivet vårt. Vi har parter som forhandler om spørsmål knyttet til lønn, og da er streik et mulig alternativ, sier Støre.

Han sier han har forståelse for at dette er krevende, blant annet for de som er avhengig av ferge.