Finnmarkingene sier nei til elektrifisering av Melkøya

NTB

To av tre finnmarkinger er motstandere av elektrifisering av Melkøya utenfor Hammerfest med strøm fra land.

I en spørreundersøkelse NRK har gjort svarer over 66 prosent av de over tusen spurte at de sier nei til elektrifisering av Melkøya.

Det var 15,7 prosent som svarte at de ønsket elektrifisering av anlegget for mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Equinor har søkt regjeringen om å få elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Det betyr at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned, og at man heller driver det med kraft fra det vanlige strømnettet.

Problemet er at dette vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge. Equinor har satt kraftbehovet til 3,9 TWh, det tilsvarer seks altakraftverk som produserer 0,7 TWh årlig.