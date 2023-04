NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 17. april.

Storstreiken begynner

Det er storstreik i Norge fra og med i dag. 25.000 ansatte i LO og YS går ut i streik etter at det ble brudd i meklingen med NHO. Det er første gang i moderne tid at det blir streik i et mellomoppgjør.

Streiken rammer bredt. Snacksprodusenter stanser produksjonen, det gjør også bryggerier som Ringnes og Hansa Borg. Ferjestrekninger blir innstilt og tunge industribedrifter blir også rammet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa søndag at det var beklagelig at landet blir kastet ut i storstreik, men at det skyldes at NHO ikke kom dem nok i møte. NHO-sjef Ole Erik Almlid sa på sin side at det lå en skisse på bordet som ville ha gitt LO-medlemmer økt kjøpekraft.

Høring om lakseskatten

Det er høring på Stortinget om regjeringens forslag til lakseskatt. Regjeringspartiene forhandler med SV om å få flertall for forslaget. Saken skal være behandlet ferdig i finanskomiteen på Stortinget innen 16. mai.

Dom ventes for russisk aktivist

Den russiske opposisjonspolitikeren Vladimir Kara-Murza, som risikerer 25 års fengsel for å ha kritisert krigføringen i Ukraina, sier han ikke angrer på noe. Mandag ventes dommen.

Liverpool møter Leeds

Storklubben Liverpool spiller mot Leeds i Premier League – i en kamp der Liverpool bør ta en seier for å henge med i kampen om en topplassering. Kampen begynner 21.