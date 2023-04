NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 17. april.

FN: Minst 83 drept i kamper i Sudan



Minst 83 personer er siden torsdag drept og 1.126 såret i kamper mellom hæren og den paramilitære gruppen RSF i Sudan. Det fremkom fra nye tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i natt.

Hovedstaden Khartoums sykehus er overflommet som følge av kamphandlingene gjennom helgen. Det er mangel både på leger og utstyr, og vann- og strømavbrudd gjør situasjonen ytterligere vanskeligere, ifølge WHO.

Kina åpner for mer samarbeid med Russland

Kina er villig til å inngå tettere strategisk militært samarbeid med Russland.

– Kina er villig til å samarbeide med Russland for å kunne bidra til å opprettholde sikkerhet og stabilitet regionalt og globalt, sier Kinas forsvarsminister Li Shangfu ifølge statlige medier i Beijing.

Fox News-rettssak i USA utsettes

Oppstarten i rettssaken som stemmemaskinprodusenten Dominion Voting Systems har anlagt mot Fox News i USA, er utsatt. Rettssaken skulle ha startet i dag. Men i natt norsk tid besluttet dommeren i saken at saken skal utsettes til i morgen.

Dominion har saksøkt Fox News for ærekrenkelser og krever nærmere 17 milliarder kroner i erstatning og oppreisning etter påstander om at maskinene var manipulert for å sikre at Joe Biden vant over Donald Trump. Fox News mener søksmålet er et angrep på pressefriheten.

Nye kostholdsråd kan anbefale totalavhold

I arbeidet med de nye nordiske kostholdsrådene, har utkastet til råd om alkoholbruk blitt skjerpet betraktelig. Nå kan rådet bli at totalavhold er det beste.

Utvalget som arbeider med helserådene lener nå i retning av å anbefale avhold, skriver Nationen. Et nyere utkast til kostholdsråd sier at det ikke finnes noe trygt nivå for alkoholinntak, og anbefaler å unngå eller begrense inntaket.

46 prosent av importert honning er falsk

Hele 46 prosent av importert honning er falsk vare, ifølge en EU-rapport. I stedet for honning består varene stort sett av sirup.

Birøktere i Norge og Sverige vil nå ha bedre kontroll og strengere straff for matforfalskning – samt importstopp fra land som selger falsk honning.

Ifølge fagfolk er Kina, Tyrkia og Storbritannia blant verstingene når det gjelder salg av juksehonning.

Hovland avsluttet med en runde på par – endte på 59.-plass

Viktor Hovland slet med puttene også på siste dag av PGA-turneringen i Hilton Head og leverte en runde på par etter to birdier og to bogeyer.

Det holdt til delt 59.-plass blant de 73 som greide cuten halvveis. Han endte 16 slag bak engelske Matt Fitzpatrick, som vant turneringen etter omspill over tre hull mot Jordan Spieth.