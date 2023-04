Krever 200.000 i lønnsøkning for bønder

Bonde- og Småbrukarlaget krever en solid inntektsvekst for bøndene, og de vil at melkebøndene skal prioriteres. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Bøndene må få en inntektsøkning på 200.000 kroner per årsverk, krever fylkesleder Ola Lie Berthling i Småbrukarlaget i Nord-Trøndelag.

Fylkeslederen sier til Klassekampen at dersom regjeringen mener alvor med å tette inntektsgapet, må det vises i årets oppgjør.

Norges Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget kommer først med sine formelle krav når forhandlingene starter 26. april, men Ola Lie Berthling avslører hva han har vært med på å spille inn.

– Vi fylkeslederne har spilt inn at inntektsgapet må tettes med minimum 200.000 kroner per årsverk, pluss lønnsutvikling som andre grupper, sier han til Klassekampen.

Nesten 60.000 i fjor

Han legger til at de vil at melkebøndene skal prioriteres. Det siste året har melkebøndene hatt større utgifter enn inntekter, ifølge Bondelaget.

Bøndene ligger an til å få 12.700 kroner mer å rutte med i år, tilsvarende 2,7 prosent, etter å ha hatt en solid inntektsvekst i fjor. Det viser tall fra Budsjettnemnda for jordbruket, som danner grunnlaget for forhandlingene i jordbruksoppgjøret.

Til gjengjeld viser fasiten for fjoråret at bondens samlede inntekt – vederlag for arbeid og egenkapital inkludert effekten av jordbruksfradraget – steg med 14,4 prosent, tilsvarende 58.900 kroner.

Kostnadsvekst

– Jeg er glad for at fjorårets jordbruksoppgjør har gitt vesentlige bidrag til å bedre inntektsmulighetene i en periode med ekstrem vekst i kostnadene med å produsere mat, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Årets jordbruksforhandlinger starter når jordbruket leverer sitt krav til staten onsdag 26. april. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.

Jordbruksoppgjøret er årlige forhandlinger mellom staten og jordbruksorganisasjonene Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.