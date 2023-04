Hver tiende sørlending «grøsser» ved tanken på homofile menn

NTB

Homofile menn møter minst forståelse for sin legning på Sørlandet. Det viser en undersøkelse fra Bufdir.

Sørlendinger er mest negative i landet til seksuelle minoriteter, kjønnsidentiteter og -uttrykk, skriver Fædrelandsvennen i sin omtale av Bufdir-funnene.

Tallene viser at 10,5 prosent «grøsser ved tanken på homofile menn».

* 17,3 prosent er uenige i at homofile skal ha samme rettigheter som heterofile.

* 22,1 prosent ville vært ukomfortabel med en statsminister som var transperson.

* 25,4 prosent er negative til personer som ser på seg selv som både kvinne og mann.

* 27,2 prosent er negative til personer som ikke ser på seg selv som verken kvinne eller mann.

Undersøkelsen omfatter i tillegg til Sørlandet også Telemark og Vestfold fylke.

Styreleder Bassel Hatoum i organisasjonen Skeiv Verden sier han ikke er overrasket. Han har lenge forsøkt å få til et nettverk for skeive immigranter i Kristiansand og han forteller til Fædrelandsvennen at mange flytter til Oslo og Bergen, hvor det er større miljøer.

– Mange skeive immigranter blir isolert og forteller om ensomhet, utenforskap og psykiske problemer. Og det er verre i Agder enn i landet for øvrig. Det handler ikke minst om sørlendingers negative holdninger overfor skeive, tror Hatoum.