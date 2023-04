Felleskjøpet ber bøndene sikre seg i tilfelle streiken trappes opp

NTB

Felleskjøpet opplyser at 42 av deres butikker blir berørt av streiken. De ber bønder sikre seg driftsmidler til våronna.

Tolv av butikkene må ha avvikende åpningstider og et fåtall av butikkene kan bli stengt en eller flere dager i uka hvis streiken blir langvarig.

– Dette er en svært viktig tid på året – både for våre kunder og for oss i Felleskjøpet. I tillegg til fortsatt lamming mange steder, er det meldt sol og varme temperaturer den kommende uka. Da starter den viktige våronna hvor grunnlaget for matproduksjonen blir lagt, sier Gard Olstad, direktør for detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet oppfordrer sine kunder til å ta nødvendige forholdsregler:

– En eventuell utvidelse av streiken vet vi ennå ikke omfanget av, men det vil garantert bli krevende. Derfor er det lurt å sikre seg nødvendige driftsmidler umiddelbart, sier Olstad.