Elektrikere og asfaltarbeidere blant de streikende

NTB

Elektrikere og asfaltarbeidere er blant de 25.000 som streiker fra mandag av. Flere tusen industriarbeidere tas også ut i streik.

– Vi har tatt ut innenfor service og innenfor asfalt. Nå begynner jo asfaltsesongen, så hvis dere får noen humper i veien, er vi sannsynligvis med på å bidra til det, sier forbundsleder Anita Johansen i Norsk arbeidsmannsforening.

Søndag kveld redegjorde LO nærmere for hvor mange innenfor ulike bransjer som tas ut i storstreiken som begynner mandag morgen.

– Det handler om å ta ut for at det virkelig skal monne. Da tar vi ut i industrien og de store bedriftene innenfor leverandørindustrien. Det pleier å smerte såpass mye at det begynner å ule noen steder, forklarte forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Han trakk også fram bedrifter innenfor byggfag. Eggum sier at det handler om hvordan man kan presse sitronen best.

– Dette er pressgruppene vi har, sier han.

Elektrikere og bryggeriansatte

EL- og IT-forbundet opplyser at de tar ut i overkant av 2500 elektrikere i 43 bedrifter i 20 kommuner.

– Det vil merkes i verftsindustrien og i bygg- og anlegg først og fremst, sier leder Geir Ove Kulseth i forbundet.

Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN) tar blant annet ut flere bryggeriansatte. Totalt streiker 1600 av deres medlemmer.

– Det er en god miks av både bedrifter som går godt og har god lønnsevne og bedrifter hvor det har vært veldig krevende å ta ut lokale lønnstillegg, sier leder Anne Berit Aker Hansen.

Hun sier at det er viktig for dem å sikre de lavest lønte et godt generelt tillegg og økt kjøpekraft.

Industri- og kontorarbeidere

Industri-Energi opplyser at de tar ut 3000 av sine medlemmer i streik i første omgang.

Christopher Beckham i Handel og Kontor opplyser at de har valgt strategisk i sitt streikeuttak.

– Det er fordi vi ønsker at bedrifter som går godt skal rammes, sånn at de bedriftene som ikke går fullt så godt, ikke blir tatt ut i et førsteuttak, sier han.

I første omgang, altså mandag, tar LO ut 22.947 medlemmer i streik. Fra fredag av økes dette med ytterligere 16.561 medlemmer.

Nærmere 1500 YS-ansatte

I tillegg tar YS ut rundt 1441 av sine medlemmer i streik fra mandag av. Fredag kan dette økes med 466.

YS tar blant annet ut 66 ansatte hos bilforretningen Harald Møller AS i Oslo, 190 ansatte hos Beerenberg Services i Bergen, 296 ansatte hos Bilfinger i Stavanger, 215 ansatte i Schibsted, 70 ansatte på Grand Hotel og 105 ansatte på Radisson Blu Plaza Hotel Oslo.

I andreuttaket på fredag rammes blant annet Rema distribusjon, PostNord, Felleskjøpet, Kongsberg Maritime og Kaefer Energy.