Nytt rekordbeslag av kokain hos Bama

Slik så det ut sist gang: Over 800 kilo kokain ble funnet i fruktkasser på et Bama-lager i Oslo.

Nærmere ett tonn kokain er funnet hos fruktgrossisten Bama i Oslo. Det betyr at på mindre enn tre uker er mer enn 1600 kilo kokain funnet i banankasser hos Bama i Groruddalen.

Det er funnet mer enn 1600 kilo kokain i banankasser i Bama de siste ukene. Det siste funnet er på mellom 800 og 900 kilo.

– Vi har gjort nok et stort kokainbeslag på Bama. Foreløpige undersøkelser tyder på at det er mer enn det siste beslaget. Vi ser på dette i sammenheng med den forrige saken, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt Grete Lien Metlid til VG.

Politiet opplyser i en pressemelding at ingen er pågrepet eller mistenkt i saken.

– Etterforskningen er i en innledende fase, men politiet har etter en totalvurdering valgt å informere tidlig ut om at også dette beslaget nå befinner seg hos Oslo politidistrikt, skriver politiet i pressemeldingen.

Kokainbeslaget var del av en legal last med bananer som har vært innom en europeisk transitthavn på vei fra Sør-Amerika. Politiet samarbeider med Tolletaten og internasjonale samarbeidspartnere i saken.