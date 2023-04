Dette blir konsekvensene av storstreiken

Bryggerier må stanse ølproduksjonen, hoteller må kutte driften, ferjeruter begrenses og IKEA-varehus stenges. Det er noen av konsekvensene av storstreiken.

– Det første streikeuttaket vil føre til at offshoreselskapene Beerenberg og Bilfinger med cirka 500 medlemmer blir tatt ut i streik. Disse arbeider i hovedsak med isolasjon, stillas og overflatebehandling. Dette får ingen umiddelbar sikkerhetskonsekvens, men store økonomiske virkninger, opplyser YS i en pressemelding.

Mandag klokka 6 tar YS ut rundt 1.500 og LO rundt 23.000 medlemmer i streik. Konsekvensene rammer bredt.

– I tillegg vil klargjøring av biler levert av Harald A. Møller i stor grad vil stoppe opp. Store hoteller i Oslo vil få svært begrenset drift. Medieselskapet Schibsted vil miste tilgangen til en rekke back-office funksjoner. Felleskjøpet Agri SA kan komme til å måtte stenge mange av sine butikker fra Bodø i nord til Halden i sør, opplyser YS.

Fredag kan streiken bli trappet opp.

– En opptrapping fredag vil føre til at Remas butikker ikke får påfyll av varer, at ytterligere butikker i Felleskjøpet Agri SA må stenge og at pakker som sendes med Postnord ikke kommer fram, opplyser YS.

Ølmangel?

LOs streikeuttak rammer bredt over hele landet. Alt fra skadedyrbekjempere til bryggeriansatte tas ut i streik.

– Med streik må vi stanse all produksjon og utsendelse av produkter fram til streiken avsluttes, sier kommunikasjonssjef i Ringnes Nicolay Bruusgaard til VG.

Ringnes produserer blant annet øl, brus og sprudlevann. Bryggeriene Hansa Borg og Aas er også rammet av streiken.

Ikea-stans

To av IKEAs varehus er også rammet av streiken. Det gjelder varehusene på Furuset og Slependen i Oslo.

– Ikea Furuset og Oslo planleggings- og bestillingspunkt vil måtte stenge helt, mens Ikea Slependen og kundesenteret vil holde åpent, men med redusert tilbud til kundene våre, opplyser selskapet.

Flere store industribedrifter er også del av streikeuttaket, deriblant Aker Solutions, Hydro Aluminium Karmøy, Hydro Sunndalsøra, Aibel og Kaefer.

Det er usikkert hvordan konsekvensene blir her.

Flere ferjeruter rammes

Ferjetilbud over hele landet rammes også av streiken. Flere ansatte hos Torghatten, FosenNamsos Sjø AS, Norled og Fjord 1 er tatt ut i streik.

Blant sambandene som rammes er:

Mortavika – Arsvågen i Rogaland, Trondheim-Brekstad i Trøndelag, Bergen – Sogndal i Vestland fylke, Sandvikvåg – Halhjem i Vestland, Refsnes – Flesnes i Troms, Herøysambandet i Nordland, Molde – Vestnes i Møre og Romsdal, Moss – Horten i Viken og Aker brygge – Nesoddtangen, ifølge LOs oversikt.

Skadedyrbekjempelse

Skadedyrbekjempere flere steder i landet streiker også.

– Vi må disponere mannskapet der det haster. Veggedyr som går på oss mennesker, samt rotter og mus, vil ha førsteprioritet. Skjeggkre får vi eventuelt vente med, sier Monica Botnen, regionsjef i skadedyrfirmaet Anticimex til Bergensavisen.

Hun påpeker det åpenbare:

– Rotter og mus streiker ikke.