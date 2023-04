Ringnes stanser all produksjon og utlevering fra streikestart mandag

NTB

Men Norgesgruppen advarer mot hamstring.

Norges to største bryggerier, Ringnes og Hansa Borg rammes av streiken og stanser all produksjon fra mandag.

Varsler tomme hyller

Ringnes opplyser til Avisa Oslo at de også vil innstille all utlevering.

– Dette vil først og fremst ramme forbrukerne som vil bli møtt med tomme drikkevarehyller. Og utesteder som ikke vil kunne servere øl til gjestene sine når kranene etter hvert blir tomme, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes.

Bruusgaard sier at Ringnes respekterer arbeidstakernes rett til å streike, men at det vil treffe bedriften hardt.

– Det betyr at vi må stanse produksjonen og utkjøringen av varer hos oss. Fullstendig fra og med streikestart, sier han.

Streikestart er mandag morgen.

Hansa Borg opplyser til NTB søndag kveld at de vil stanse produksjonen fra mandag morgen. Dette gjelder på Hansa Bryggeri, Borg Bryggerier og CB i Kristiansand. Også hos Aass i Drammen er ansatte tatt ut i streik.

Norgesgruppen advarer mot hamstring

Dagligvarekjeden Norgesgruppen sier at de har varer nok til alle selv om det blir streik – så lenge folk ikke hamstrer.

Pressekontakt Stein Rømmerud sier at det er for tidlig å si hva konsekvensene av streiken blir for dem.

– Det har vi ikke oversikt over enda. Det som er viktig, er at kundene handler som vanlig. Hvis alle handler om vanlig, vil det være nok varer til alle, sier han til VG.

– Men man skal ikke hamstre.