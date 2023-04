LO-lederen: Skal jobbe for at streiken blir så kort som mulig

LO-leder Peggy Hessen Følsvik på pressekonferansen etter bruddet i meklingen i lønnsoppgjøret for 2023. I bakgrunnen står riksmekler Mats Ruland. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

LO-lederen ønsker at storstreiken blant hennes medlemmer blir kortvarig. Men hun sier de ikke kunne akseptere forslaget til løsning på lønnskonflikten med NHO.

– Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for at vi skal komme oss ut av denne streiken så snart som overhodet mulig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Hun forteller at hun er veldig trøtt etter tre lange dager med mekling.

– Nå har vi vært våkene i altfor mange timer og jobbet i altfor mange timer, så nå skal vi forsøke å få oss litt søvn. Vi skal sette apparatet vårt i gang og jobbe allerede i ettermiddag, sånn at ting skal gå ordentlig for seg når denne streken igangsettes i morgen tidlig, sier LO-lederen.

Fra mandag klokka 6 tas rundt 23.000 LO-medlemmer ut i streik. Fredag tas ytterligere 15.000 ut i streik.

Følsvik sier at de ikke kunne godta forslaget til løsning som ble lagt fram av riksmekleren.

– Han valgte å legge fram en skisse i ettermiddag. Vi mente at totaliteten ikke var god nok for oss. Når vi ikke kommer til enighet, så blir utfallet at vi velger å gå ut i konflikt, sier Følsvik.