Økt snøskredfare i fjellet

NTB

Det er sendt ut farevarsel om betydelig snøskredfare i Jotunheimen og Indre Sogn mandag og tirsdag.

Det er sendt ut oransje farevarsel for de to regionene, mens det for de øvrige regionene i Norge er liten eller moderat snøskredfare de neste dagene.

I Indre Sogn er det farevarsel for naturlig utløste skred.

– Store våte skred kan løse naturlig. Svært vanskelig å forutsi når. Varmt vær og kraftig solinnstråling øker faren, står det i farevarselet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge advarer mot snøskred på Twitter:

– HRS Sør-Norge får melding om at det går snøskred flere steder i Sør-Norge nå på ettermiddagen. Spesielt områdene Jotunheimen og Indre Sogn. Sjekk varsom.no og sørg for at turen blir trygge både for deg selv og de som venter der hjemme.