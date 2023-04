Død person funnet i Vestfossen – kan være savnet 25-åring

NTB

Politiet opplyser at en person er funnet i død Vestfossen, og at det kan være en 25 år gammel dansk statsborger som har vært savnet.

Mannen har vært savnet siden slutten av februar, og politiet opplyser at de antar at det er han som er funnet.

– Mannen vil bli sendt til obduksjon, og politiet fortsetter etterforskning med tanke på å finne årsak til dødsfallet. Ut fra de foreløpige funn rundt den avdøde, anser politiet at det ikke er grunnlag for å tro at dødsfallet skyldes en kriminell handling, skriver politiet i en pressemelding.