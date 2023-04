Ragnhild Jepsen vigslet inn som Bjørgvins første kvinnelig biskop

Ragnhild Jepsen ble søndag vigslet inn som Bjørgvins nye biskop. Her holder hun sin første preken foran en fullsatt Bergen domkirke. Foto: Tuva Åserud / NTB

Ragnhild Jepsen ble søndag vigslet inn som Bjørgvins nye biskop med pomp og prakt i en gudstjeneste der kong Harald og flere regjeringsmedlemmer deltok.

53-åringen kommer fra stillingen som domprost i Nidaros Bispedømme, en stilling hun har hatt i elleve år. Det var i februar at Kirkerådet landet på Jepsen som etterfølgeren til Halvor Nordhaug, som ble innsatt som biskop i 2009.

– Jeg er glad og takknemlig for utnevnelsen. Det er en stor oppgave som jeg går til med glede og ydmykhet, sa hun den gang.

Søndag var Bergen domkirke fylt til siste benkerad da Jepsen ble vigslet inn foran celebre gjester. På første benk satt kong Harald, statsrådene Kjersti Toppe (Sp) og Marte Mjøs Persen (Ap) og flesteparten av landets biskoper.

I tillegg var biskoper fra de evangelisk-lutherske kirkesamfunnene i Norden, England og Jordan til stede.

– Stå opp mot uretten

Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, innledet vigslingen med en tale, før Jepsen avga sitt løfte som biskop, som ble stadfestet med et håndtrykk dem imellom. Etter å ha fått velsignelse fra norske og utenlandske biskoper, tok Jepsen selv over seremonien.

– De blanke dagene ligger foran oss, startet Jepsen sin første preken som biskop med.

I preken la hun vekt på viktigheten av nestekjærlighet, de nære relasjonene, og det å være en medborger i en verden som roper etter rettferdighet.

– Vi trenger å høre kallet om å stå opp mot uretten, sa Jepsen.

Historisk sus

Seremonien, som startet klokka 11 og varte en drøy time, inneholdt mye sang og musikk. Den var også preget av et historisk sus.

Jepsen er den første kvinnelige biskopen i Bjørgvins nesten 1000 år lange historie. Bispedømmet omfatter Vestland fylke og har også tilsynet med Sjømannskirken.

– Det er en stor dag. Det er en dag gitt oss av Gud, sa Olav Fykse Tveit.

Jepsen vokste opp i Ål i Hallingdal med en bror. Foreldrene var lærere. 53-åringen har hatt mesteparten av sin prestegjerning i Nidaros og har aldri bodd eller virket som prest i Bjørgvin, men har slekt fra Stord, Bergen og Os.

Vil være tydelig

Jepsen regnes som liberal og tar nå over et mer konservativt bispedømme enn det hun kom fra. 53-åringen har varslet at hun kommer til å være tydelig i sin rolle som biskop, også i politisk betente saker.

– Vi kan tåle mye forskjellighet når vi deler tradisjoner og troserfaring, har Jepsen sagt i et intervju med Bergens Tidende.

Hun vil selv være en tydelig samfunnsaktør. Det gjelder alt fra klima til situasjonen i Palestina.

– Vi ivaretar ikke skaperverket Gud har gitt oss. Vi må gjøre drastiske endringer. Vi må sette oss nye mål, men ikke uoppnåelige mål som sprer håpløshet, fortsatte hun til avisen.