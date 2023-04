Riksmekleren: – Meklingen er helt fastlåst – vi er i en alvorlig situasjon

NTB

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier at det ikke er nok bevegelse i meklingen mellom NHO, LO og YS til å komme til en løsning.

– Meklingen er veldig fastlåst, vi er i en alvorlig situasjon og vi er helt avhengig av bevegelse for å komme videre. Hvis ikke er det betydelig risiko for en konflikt, sier Mats Wilhelm Ruland i en oppdatering fra meklingen klokken 8.30 søndag.

Fristen for å komme til enighet var ved midnatt natt til søndag, men NHO, YS og LO fortsetter meklingen på overtid.

Ruland sier at det har vært bevegelse i meklingen, men ikke nok bevegelse til å komme til en løsning. Han beskriver stemningen under forhandlingene som alvorlig.

– Jeg har ikke gitt opp og er fortsatt optimistisk, men det er ingen tvil om at dette er ordentlig vanskelig, sier Ruland.

– Det er et reelt scenario at det kan bli et brudd her, sier han.

Partene jobbet søndag morgen i sine egne delegasjoner, før de møtes igjen på formiddagen.

