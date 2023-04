NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 16. april.

Meklingen med LO/YS og NHO fortsetter på overtid



Over fem timer på overtid satt partene i frontfagsoppgjøret, YS, LO og NHO, fortsatt i forhandlinger, og meklingen ser ut til å fortsette videre på morgenkvisten. Partene startet forhandlingene klokka 10 fredag – og fristen for å bli enige var satt til midnatt natt til søndag.

Det er fortsatt fare for en storstreik. Til sammen står rundt 25.000 medlemmer i LO og YS klare til å legge ned arbeidet fra søndag morgen, hvis partene ikke blir enige om størrelsen på årets lønnsoppgjør.

Minst 56 mennesker drept i kampene i Sudan

Minst 56 mennesker er drept, og nesten 600 er såret i kamper som brøt ut lørdag, opplyser Sudans legeforening lørdag kveld.

Lørdag morgen startet kamper mellom den paramilitære gruppen RSF og hæren, og kampene har pågått hele dagen både i Khartoum og flere andre steder i landet og fortsatte inn i natten natt til søndag.

En Reuters-journalist sier han så kanoner og pansrede kjøretøyer rundt om i gatene i Khartoum og hørte tunge våpen bli avfyrt ved hovedkvarterene til hæren og RSF. Røyk stiger til værs mange steder, og jagerfly fløy lavt over byen.

Siste tyske atomkraftverk stengt

Tysklands tre siste gjenværende atomkraftverk stengte lørdag for godt som ledd i overgangen til fornybar energi.

Den siste av de tre, Neckarswestheim 2 i Baden-Württemberg, stengte ett minutt før midnatt lørdag. Dermed var det slutt på 60 års produksjon av elektrisitet fra atomkraft i Tyskland.

Både De Grønne og sosialdemokratene SPD hilste stengningen velkommen, og Greenpeace organiserte feiring ved Brandenburger Tor i Berlin.

Mann knivstukket i Kongsberg – gjerningsmann pågrepet

En mann er sendt til Ullevål sykehus i Oslo etter å ha blitt knivstukket i mageregionen i Kongsberg natt til søndag. Politiet har ikke videre opplysninger om tilstanden til vedkommende.

Politiet opplyser også at en mann i 20-årene, som beskrives som en lokal kjenning, er pågrepet uten dramatikk, mistenkt for knivstikkingen. Mannen ble pågrepet på egen bopel klokken 1.40.

Person skal ha blitt ranet og knivstukket i Porsgrunn

En person skal ha blitt knivstukket i forbindelse med et ran i Porsgrunn natt til søndag. Personen har forklart at to ukjente gjerningsmenn skal ha gitt fornærmede beskjed om å ta ut penger fra en minibank og deretter løpt fra stedet.

Vedkommende er kjørt til akuttmottaket, men skadeomfanget er ukjent for politiet.

Borge med ny god plassering på LPGA-touren

Celine Borge gikk lørdag inn til sin fjerde strake 71-runde i LPGA-turneringen i golf på Hawaii. Med fire 71-runder (ett slag under par) endte den norske golferen på fire under par. Det holdt til en 18. plass i turneringen for den norske 24-åringen.

Borge er den første norske kvinne på den gjeveste golftouren siden Suzann Pettersen la opp i 2019. Årets sesong er hennes debut på LPGA-touren.