Ung mann ranet og knivstukket i Porsgrunn

NTB

En mann i 20-årene skal ha blitt knivstukket i forbindelse med et ran i Porsgrunn natt til søndag. Skadeomfanget er ukjent.

Ifølge Sørøst politidistrikt ringte mannen selv til 112 og fortalte om den mulige knivstikkingen.

Han er kjørt til akuttmottaket, men skadeomfanget er ukjent for politiet.

– Dette framstår som et tilfeldig ran, og ran med kniv er en svært alvorlig hendelse. Det er snakk om to gjerningspersoner som har ranet fornærmede med kniv. Han skal ha blitt truet til å ta ut penger fra minibanken, og de to gjerningspersonene har deretter løpt fra stedet, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til Varden.

Ingen er pågrepet i saken.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 3.14 natt til søndag.