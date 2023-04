Økte matvarepriser fører til mindre matsvinn

NTB

Hele 85 prosent av de spurte i en ny undersøkelse sier at økte matvarepriser er hovedmotivasjonen deres for å ta mer grep om eget matsvinn.

Tallet kommer fram i en forbrukerundersøkelse fra Matvett (mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge matsvinn) og Norsk institutt for bærekraftsforskning (Norsus).

At stadig flere nordmenn ønsker å redusere matsvinnet bekreftes også i en annen undersøkelse gjennomført av Norstat for matsvinnappen Too Good To Go. Her svarer 86 prosent av de spurte at de ønsker å gjøre mer for å redusere matsvinn i hverdagen.

– Jeg er helt overbevist om at etter denne påska har det blitt kastet langt mindre lammelår, egg, bacon, appelsiner og sjokolade enn i tidligere påsker, sier matredder Mette Nygård Havre fra folkeaksjonen Spis opp maten til avisen.

– Alt tyder på at inflasjon og økte matvarepriser har bidratt til mer matredding – og dermed også mindre matsvinn, mener hun.

Ifølge Matvett og Norsus kaster hver nordmann i snitt 40 kilo spiselig mat i året. Det tilsvarer hver femte handlepose. Maten som kastes i Norge har en totalverdi på over 22 milliarder kroner i året – og med dagens matvarepriser er den summen på vei oppover.

Matsvinn står også for 10 prosent av globale klimautslipp – like mye som tekstiler. FN har som mål å halvere det globale matsvinnet innen 2030, en målsetting også Norge har sluttet seg til, men vi ligger ennå godt unna målet.

For perioden 2015–2020 var målet å redusere matsvinnet i Norge med 15 prosent, men ifølge Miljødirektoratet ble reduksjonen kun 10 prosent.