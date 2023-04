NVE-sjefen mener kjernekraft blir for dyrt i Norge

NTB

– Det er urealistisk nå å bygge ut kjernekraft i Norge på kort sikt, mener sjefen for Norges vassdrags- og energidirektorat, Kjetil Lund.

– Det er urealistisk nå å bygge ut kjernekraft i Norge på kort sikt, sier Lund til VG.

Han baserer det blant annet på at Norge ikke har noen særlige fortrinn innen kjernekraftteknologi, at det er svært dyr teknologi, og at det vil ta veldig lang tid å få på plass.

– Det er en god idé at de landene som allerede har kjernekraft, fortsetter med det og kanskje bygger ut mer. Men det er ikke gitt at det er en god idé her i Norge, mener Lund.

Samtidig er han klar på at kjernekraft er en del av løsningen for en grønn energiomstilling, og sier det er dumt at blant andre Tyskland legger ned sine kjernekraftverk.

– Deler av kjernekraftdebatten i sosiale medier er mer som heiagjenger som krangler. Noen synes ikke villige til å se noen problemer eller ulemper med kjernekraft, mens andre bare er negative, mener Lund.

