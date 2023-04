Fortsatt mekling i årets lønnsoppgjør – under tolv timer til fristen

NTB

LO, YS og NHO har siden fredag formiddag vært i tøffe forhandlinger i årets lønnsoppgjør. Fristen går ut ved midnatt lørdag.

Hvis partene ikke blir enige, har LO og YS varslet at 25.000 ansatte blir tatt ut i streik fra søndag. I 12-tiden lørdag får NTB opplyst at meklingen fortsatt pågår.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier avstanden mellom partene var stor da de startet meklingen fredag.

– Vi krevde gode generelle tillegg og heving av minstelønnssatser som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Dette er helt sentralt for oss for å forhindre at store grupper i privat sektor ikke skal få reallønnsnedgang for tredje året på rad, som vil være kritisk, sier han til NTB.

Anslaget fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at prisene vil stige med 4,9 prosent i år. Det betyr at man regner med at de som får en prosentvis vekst på mer enn dette, får reallønnsvekst.

LO har derfor ved flere anledninger antydet at oppgjøret bør ende på en anslått ramme på mellom 4,9 og 5,4 prosent. Meklingsresultatet blir «taket» de andre lønnsforhandlingene i øvrige tariffområder skal holde seg innenfor når de skal forhandle senere i år.

Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, som vil si at det kun forhandles om lønn. Det har aldri tidligere vært streik i et mellomoppgjør.

– Jeg håper det er mulig å bli enig, men i år mener jeg helt klart at arbeidsgiversiden må strekke seg lengre en lengst for å imøtekomme oss. Hvis ikke er jeg redd det kan bli streik, sier YS-leder Skjæggerud til NTB.